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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,64 değer kaybıyla 107.693,00 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 698,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile sigorta oldu.

Güne değer kaybıyla başlayan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalardaki düşüşlerin etkisiyle 107,653,75 puana kadar gerilemesinin ardından günün ilk yarısında 107.700 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de 2'inci çeyrek büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin direnç, 106.500 ve 106.000 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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