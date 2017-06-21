Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 195,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,45, holding endeksi yüzde 0,22 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile turizm oldu.

Avrupa Borsalarındaki düşüşlere paralel güne negatif başlayan Borsa İstanbul'da, 98.723,17 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 99.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatında görülen sert düşüşlerin küresel risk iştahı azalttığını ve pay piyasalarında baskı oluşturduğunu ifade etti. Brent petrolün varil fiyatı dünkü yüzde 2,28'lik düşüşün ardından bugün 45,70 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izliyor.

Öğleden sonra, ABD'de ikinci el konut satışları verisi ile petrol fiyatlarının seyrinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.