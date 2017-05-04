  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 93.688,24 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 174,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,44 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 5,16 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 93.476,88 puana kadar gerilemesinin ardından 93.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Turkcell hisselerindeki sert düşüşün endeksi olumsuz yönde etkilediğini belirterek, öğleden sonra ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların odak noktasında olduğunu kaydetti.

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'de yaklaşık yüzde 14 doğrudan hissedarlığa sahip olan Sonera Holding BV'nin (Telia), Turkcell'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 6,8'ine tekabül eden hissesini satma kararı aldığını bildirmesinin ardından güne düşüşle başlayan Turkcell hisseleri ilk yarıda yüzde 6,43 değer kaybetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin akşam saatlerinde yapacağı konuşmanın piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endekste 92.400 seviyesinin destek, 95.000'in ise direnç olduğunu kaydetti.
 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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