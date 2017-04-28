Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 259,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,75 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile madencilik oldu.

Günün ilk yarısında açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Enflasyon Raporu'nun ardından döviz kurları düşüş eğiliminde hareket ederken, BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek 94.560,77 puan seviyesinde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

TCMB Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahmini 2017 yılı için yüzde 8,5'e, 2018 yılı için yüzde 6,4'e yükseltildi. Açıklamanın ardından dolar/TL 3,5480 ile yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesini gördü ve analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 3,5550 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 95.500 seviyelerinin direnç, 92.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.