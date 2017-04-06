Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 320,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile bilişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 88.527,59 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdikleri bu sewviyeden gelen tepki alımlarıyla 88.700 seviyelerinde dengelendi.

Analistler öğlenden sonra, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.500 seviyelerinin destek, 90.000'in ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.