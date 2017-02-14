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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,09 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 87.609,01 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 969,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyarı lira olarak gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 1,07 geriledi. En fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,59 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile petrol, kimya, plastik oldu.

Güne pozitif başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentiler doğrultusunda olmasının ardından en yüksek 88.870,62 puanı gördü. Döviz kurları ve faizlerdeki gerilemeye karşın özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günün ilk yarısında 87.608,13 puana kadar geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.

Öğleden sonra, Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde 89.500-90.000 bandının güçlü direnç bölgesi, 87.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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