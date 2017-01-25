Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 662,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,70 ile tekstil, deri oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin ve artan kar satışlarının negatif etkisiyle düşüşe geçerek 83.200 seviyelerine kadar geriledi ve 83.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.400 ve 85.500 seviyelerinin direnç, 83.500 ve 82.200 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.