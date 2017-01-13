Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 297,62 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,39 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 1,59 ile metal ana sanayi oldu.

Dünkü hızlı yükselişin ardından bugün banka pay piyasalarında etkili olan kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, 80.358,94 puana kadar gerilemesinin ardından 80.500 puan üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler ile şirket bilançolarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 78.500 seviyesinin destek, 81.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.