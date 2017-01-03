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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,31 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.510,41 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 244,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,37 ile metal ana sanayi oldu.
 
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan 2016 yılı enflasyon verisinin yüzde 8,53 ile piyasa beklentilerini aşmasının ardından düşüşe geçerek 77.295,46 puana kadar geriledi.
 
Analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirtti. Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de ISM İmalat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç, 76.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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