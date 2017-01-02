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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.786,22 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 352,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 800 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 1,30 ile iletişim oldu.
 
Yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 77.570,08 puana kadar gerilese de bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla günün ilk yarısında 77.700 puanın hemen üzerinde dengelendi.
 
Analistler,öğleden sonra resmi tatilde olan ABD ve İngiltere piyasaları nedeniyle işlem hacminin zayıf kalmaya devam edebileceğini dile getirdi. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 76.500 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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