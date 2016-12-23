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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 77.187,50 puandan girdi.

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Borsa İstanbul günün ilk yarısında geriledi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 217,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 790 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,32 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,20 ile madencilik oldu.
 
Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi 77.588,76 puan seviyesine kadar çıktıktan sonra 77.200-77.500 bandında yatay bir seyir izledi.
 
Analistler, öğleden sonra ABD konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksin de 77.700 seviyesinin direnç, 76.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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