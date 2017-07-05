Borsa İstanbul günün ilk yarısında gerildi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 101.415,68 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü günün ilk yarısını yüzde 0,26 azalışla 100.946,08 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 261,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile tekstil deri oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın 101.415,68 puanla tarihinin en yüksek seviyesine kadar çıkan BIST 100 endeksi, yükselişe geçen döviz kurlarının negatif etkisiyle düşüşe geçti ve günün ilk yarısında 101.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler,öğleden sonra, ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verileri ile akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) haziran ayı toplantısının tutanaklarının takip edileceğini belirterek,teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.200 ve 104.000 seviyelerinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.