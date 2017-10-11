Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 yükselişle 103.816,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 422,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 azalırken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile tekstil, deri oldu.

Bugüne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gördüğü en düşük 102.786,56 puan seviyesinde etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek 104.736,35 puana çıktı. Kapanışa yakın kazançlarının bir kısmını geri veren BIST 100 endeksi günü 103.800 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, cari işlemler açığının piyasa beklentisi altında gerçekleşmesi ve döviz kurlarındaki düşüşün BIST 100 endeksinde alımları desteklediğini belirtti.

Akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi, ABD işsizlik başvuruları verileri başta olmak üzere Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 104.000 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.