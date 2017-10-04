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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 yükselişle 104.547,86 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,62 yükselişle 104.547,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 640,29 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile turizm oldu.

Gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.000 sınırından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve 104.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Janet Yellen'ın bu akşamki konuşmasının piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, yarın ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 102.500 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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