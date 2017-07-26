Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 artışla 107.206,16 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,19 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile ulaştırma oldu.

Bugüne yükselişle başlayan ve en yüksek 107.587,95 puanı gören BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle 107.000 sınırına gerilese de kapanışa doğru gelen alışlarla günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 107.206,16 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), akşam saatlerinde açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odak noktasında olacağını belirterek, piyasalarda faizlerde değişik beklenmediğini ancak karar metnindeki ifadelerle piyasaların, aralıkta yapılabilecek bir faiz artışına hazırlanabileceğini söyledi.

Yarın yurt içinde en önemli gündem maddesinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı olacağını bildiren analistler, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri ile Kansas City Fed imalat endeksinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.000'in ise direnç konumunda bulunduğunu belirtti.