Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 yükselişle 99.390,12 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,04 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile spor oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu 98.700-99.700 bandı içinde dalgalı bir seyir izledi.

Analistler, dünya borsalarının genelinde yatay bir seyrin hakim olduğunu belirterek, veri gündeminin zayıf olması nedeniyle piyasalarda iç dinamiklerin öne çıktığını ve hisse bazlı hareketlerin görüldüğünü ifade etti.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güveni ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, dün ve bugün 3,55'i test eden dolar/TL'nin bugün öğleden sonra düşüşe geçtiğine dikkati çekerek, 3,53'ün altına gerileyen dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürmesi durumunda pay piyasalarında alımların güçlenebileceğini tahmin etti.

BIST 100 endeksinin 100.000 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, olası düşüşlerde ise 98.500 ve 97.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.