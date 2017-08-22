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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günü yatay tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 20,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,11 geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,03 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,31 ile orman, kağıt, basım oldu.

Güne yükselişle başlayan ve en yüksek 109.247,44 puanı gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.325,53 puana kadar geriledi. Günün ikinci yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ağustos ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD ve Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve olan 110.320 seviyesinin direnç olarak izleneceğini ifade eden analistler, olası geri çekilmelerde ise 106.500 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda geldiğini söyledi. 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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