Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (20 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 artışla 105.323,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Güne pozitif başlayan ve 105.592,58 puanı gören BIST 100 endeksi, kapanışa doğru satışların artmasıyla 104.800 puanın altına gerilese de bu seviyeden gelen alışlarla günü yüzde 0,39 artışla 105.323,67 puandan tamamlandı.

Analistler, akşam saatlerinde ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) açıklayacağı faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde eylül ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında da ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Drahgi'nin konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin önemli destek, 108.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.