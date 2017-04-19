Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (19.04.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 569,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,37, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile teknoloji, en çok gerileyen ise yüzde 2,37 ile inşaat oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 91.888,68 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 90.434,32 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü yüzde 0,62 azalışla 90.804,13 puandan tamamladı.

Analistler, bugün akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporunun piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını, yarın ise yurt içinde nisan ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya ÜFE, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed iş dünyası görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endekste, 89.500 ve 90.000 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, olası yükseliş durumunda 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.