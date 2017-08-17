Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (17 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 106.825,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 36,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,67 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,50 ile madencilik oldu.

Güne pozitif başlayan ve 107.678,82 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla düşüşe geçerek 106.412,35 puana kadar geriledi. Kapanışa doğru kayıpların bir kısmı telafi eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 106.825,33 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ödemeler dengesi ve ABD Michigan güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endekste 105.500 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.