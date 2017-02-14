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Buradasınız : » » Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (14.02.2017)

Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (14.02.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 88.082,21 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? (14.02.2017)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 496,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,57 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,90 ile gıda, içecek oldu.

Güne alış ağırlıklı başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan cari işlemler açığı verisinin beklentiler doğrultusunda olmasının ardından en yüksek 88.870,62 puanı gördü. Özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks 87.504,69 puana kadar geriledi. BIST 100 endeksi, dolar/TL'nin 3,9388 ile son 1 ayın en düşük seviyesine inmesi ve faizlerdeki gerilemeden bulduğu destekle tekrar 88.000 puanın üzerine çıkarak günü yüzde 0,56 azalışla tamamladı.

Analistler, yurt içinde yarın veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, endekste 89.500-90.000 bandının güçlü direnç bölgesi, 87.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

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