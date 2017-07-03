Borsa İstanbul günü nasıl kapattı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 yükselişle 100.522,30 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 81,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,01 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,86 ile bilişim oldu.

Haftaya pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi açıklanan enflasyon verisinin son 10 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından 101.000 puan sınırına kadar çıktı. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren BIST 100 endeksinin 100.500 üzerinde dengelenmesi dikkati çekti.

Analistler, ABD'de açıklanan ISM imalat sanayi endeksinin beklentilerden belirgin bir şekilde iyi gelmesinin ardından dolar/TL'nin 3,56 sınırına kadar yükseldiğini belirterek, döviz kurlarında artan hareketliliğin pay piyasalarının yükselişini sınırladığını kaydetti.

Yarın ABD borsalarının resmi tatil dolayısıyla kapalı olacağını, bu nedenle piyasalarda düşük işlem hacmiyle dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi konumundaki 100.991 ve 102.200 seviyelerinin direnç, 99.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.