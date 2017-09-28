Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (28 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 artışla 102.651,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.432,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,90 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile inşaat oldu.

Bugüne yatay başlayan BIST 100 endeksi, dünkü sert düşüşün ardından özellikle bankacılık endeksindeki tepki alımlarının etkisiyle 103.000 sınırını test etti. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 102.651,10 puandan tamamladı.

Analistler, döviz kurlarındaki geri çekilme ve banka hisselerindeki tepki alımlarının BIST 100 endeksinde yükseliş isteğini desteklediğini ifade etti.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında İngiltere'de ikinci çeyrek büyüme, Avro Bölgesi enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek,104.000'in ise direnç konumuna geldiğini bildirdi.