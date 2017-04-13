  • 13 NISAN 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.664
    EURO 3.902
  • BIST 89870.68
    ALTIN 151.415
Buradasınız : » » Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (13.04.2017)

Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (13.04.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 düşüşle 89.870,68 puandan tamamladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Borsa İstanbul günü nasıl kapattı? (13.04.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,19 düşüşle 89.870,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.081,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,01 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile inşaat oldu.

Avrupa borsalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, endeks en düşük 89.735,59 puanı gördü.

Analistler, yarın Avrupa ve ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını belirterek, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirilecek referandum öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 89.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 91.000-91.500 bandının direnç bölgesi olarak güçlendiğini kaydetti. 

Etiketler: borsa istanbul, bıst, borsa günü nasıl tamamladı, borsa günü nasıl kapattı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER