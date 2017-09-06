  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa İstanbul günü kaç puanla tamamladı? (6 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 yükselişle 109.611,79 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günü kaç puanla tamamladı? (6 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 yükselişle 109.611,79 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 738,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,64 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile bilişim oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve 109.873,20 puana kadar çıktı.

Analistler, küresel piyasalarda dün etkili olan Kuzey Kore endişelerinin, bugün haber akışının zayıf olması nedeniyle yerini iyimserliğe bıraktığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükselişler görüldüğünü ifade etti.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Avro Bölgesi büyüme ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.500 seviyesinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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