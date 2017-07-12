  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Borsa İstanbul günü kaç puanla tamamladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul günü kaç puanla tamamladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,61 artışla kapanış rekoru olan 103.809,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 627,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 1,17 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında özellikle banka ve holding pay piyasalarındaki alımların etkisiyle 104.283,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu seviyede tutunamayan BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak kapanış rekorunu 103.809,78 puana taşıdı.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'in ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunum ve açıklamaların ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı. Sabah saatlerinde 3,6227'ye kadar yükselen dolar/TL, Yellen'in açıklamalarının ardından son bir haftanın en düşük seviyesi olan 3,5736'yı gördü.

Analistler, yurt içinde yarın mayıs adı ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mayıs ayı ÜFE verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,60'ın altında kalıcılık sağlaması durumunda 3,5550 seviyesinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, pay piyasasında da endeksin 103.000 seviyesinin üzerinde tutunmasıyla alımların güçleneceğini, 104.000 ve 105.000 seviyeleri direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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