Borsa İstanbul günü kaç puanla tamamladı? (13 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 düşüşle 108.155,53 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 974,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,95 ile ulaştırma oldu.

Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, öğleden sonra küresel piyasalarda artan dolar talebinin negatif etkisiyle düşüşe geçti. Dolar/TL'nin 3,45'i aşması pay piyasalarında başta bankacılık sektörü olmak üzere satış baskısının artmasına neden oldu ve BIST 100 endeksi analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 108.300 puanın altına geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda dolar talebinin arttığını ve buna paralel doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında yükselişe geçtiğine dikkati çekiyor. Doların, avro ve sterlin karşısında yüzde 0,4, Güney Afrika randı karşısında yüzde 1,2 değer kazandığını aktaran analistler, dolar/TL'nin de yüzde 0,6 artışla kısa vadeli direnç konumundaki 3,45'in üzerine çıktığını kaydetti.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.300 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası toparlanmalarda ise 110.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği PPK toplantısı anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor. TCMB, bir önceki PPK toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu.