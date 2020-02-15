Borsa İstanbul günü kaç puandan tamamladı? (15.02.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 87.881,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 200,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 2,61 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile sigorta oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açıklanan işsizlik verisi sonrasında düşüşe geçse de dolar/TL'nin 3,6382'ye gerilemesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. ABD'de açıklanan enflasyon ve perakende satışlar verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle dolar diğer para birimlerine karşısında değer kazandı. Dolar/TL, ABD verilerinin ardından 3,70'in üzerini görürken, BIST 100 endeksinde satışlar arttı. Endeks günü yüzde 0,23 azalışla 87.881,97 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin destek, 89.500'ün ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.