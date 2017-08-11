Borsa İstanbul günü kaç puandan tamamladı? (11 Ağustos 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 düşüşle 106.963,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 837,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin taraflardan gelen açıklamalarla devam etmesi, yatırımcıların risk iştahını azaltırken, BIST 100 endeksinin de düşüşünü üst üste 4'üncü güne taşımasına neden oldu.

BIST 100 endeksi, gün içinde 106.000 puan sınırına kadar gerilemesi sonrasında gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek 107.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, gelecek hafta Avrupa'da büyüme, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 106.500 ve 105.900 seviyelerinin destek, 110.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilim ile ilgili haber ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını ifade eden analistler, jeopolitik risklerin azalması durumunda pay piyasalarının bu haftaki kayıplarını gelecek hafta telafi edebileceğini kaydetti.