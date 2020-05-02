Borsa İstanbul günü kaç puandan tamamladı? (02.05.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,32 düşüşle 94.355,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 299,40 puan azalırken toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,05 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile inşaat oldu.

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi küresel piyasalarda artan risk iştahı ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.358,76 puanı gördü. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 94.312,01 puana kadar gerileyen endeks günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 94.355,91 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamada Kuzey Kore ile ilgili yumuşak bir ton kullanmasının yatırımcıların risk algısını azalttığını, bununda gelişmekte olan ülke varlıklarına olan talebi artırdığını belirtti.

Dolar/TL'nin 3,5250 ile bu yılın en düşük seviyesini gördüğünün altını çizen analistler, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 95.500 ve 97.700 seviyeleri olacağını, düşüşlerde ise 92.400 seviyesinin destek konumuna geleceğini söyledi.

Analistler yarın yurt içinde nisan ayı enflasyon verisinin piyasaların odağında olacağını, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi ilk çeyrek büyümesi, ABD'de ADP tarım dışı istihdam verileri ile ABD Federal Açık Piyasa Komitesi açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

AA Finans'ın, enflasyon beklenti anketine göre ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,30 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,96 ve en yüksek yüzde 1,95 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2017 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 9,47 oldu. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisinin en düşük yüzde 8,80 ve en yüksek yüzde 10,30 olduğu görüldü. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 8,98 düzeyinde bulunuyordu.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,30) göre, bir önceki ay yüzde 11,29 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,86'ya yükseleceği hesaplanıyor.