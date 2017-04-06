Borsa İstanbul günü kaç puandan kapattı? (06.04.2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kaybederek 88.679,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 358,41 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,60 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile KOBİ sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 88.500 seviyesine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti. Endeks, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 88.679,04 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmelerinden çıkacak haber ve açıklamaların piyasaların odak noktasında bulunduğunu belirterek, yarın yurt içinde veri akışının zayıf, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve İngiltere dış ticaret verisinini izleneceğini kaydetti.

BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.500 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 90.000'in ise direnç konumunda olduğunu dile getirdi.