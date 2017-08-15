Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,40 azalışla 106.913,26 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 2.624,10 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,45, holding endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok gerileyen endeks yüzde 18,47 ile madencilik, tek kazandıran ise yüzde 3,07 ile ticaret oldu.

ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan gerilimin azalmasıyla dün sert yükselen BIST 100 endeksi bugüne de değer kazancıyla başlayarak 110.232,52 puana kadar çıktı. Endeks bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçti ve günü yüzde 2,40 azalışla 106.913,26 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri akışının zayıf olacağını, yurt dışında ise Avro Bölgesi öncü büyüme verisi ile akşam saatlerinde açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının izleneceğini belirtti.

BIST 100 endeksinin ilk olarak 107.600 destek seviyesinde tutunmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını belirten analistler, 106.500 seviyesinin yeni destek konumuna geldiğini ifade etti.