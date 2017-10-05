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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, 104.795,51 puandan açıldı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 247,65 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu. 

Dün gün boyu pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.000 sınırından gelen kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını vermesine karşın, günü önceki kapanışa göre 0,62 yükselişle 104.547,86 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi ile fabrika siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 102.500 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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