Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 578,56 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi de yüzde 0,63 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile ulaştırma oldu.

Dün, jeopolitik risklerin etkisiyle yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 101.756,75 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etmesine karşın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 azalışla 102.270,17 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların artan jeopolitik risklerin etkisiyle genel olarak negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Piyasalarda artan tedirginlik sonrası yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini aktaran analistler, altın ve petrol fiyatlarının yükselişe geçtiğine dikkati çekti. Analistler, bugün ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 105.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.