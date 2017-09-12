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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 109.573,37 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 115,36 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,26 ile sigorta oldu.

Dün yurt içinde büyüme verisinin beklentilere yakın yüzde 5,1 olarak açıklanması sonrası 110.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 109.458,01 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda Kuzey Kore geriliminin azalmasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirterek, bu durumun da dünya pay piyasalarının alıcı seyre dönmesine neden olduğunu dile getirdi.

Bugün, İngiltere'de enflasyon, ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 puanın direnç, 108.300-108.500 bölgesinin ise önemli destek konumda olduğunu kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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