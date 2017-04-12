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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 91.256,44 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 351,95 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,04 ile taş, toprak oldu.

Dün, döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden bulduğu destekle 91.832,03 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi bu seviyelerde tutunamadı ve günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 90.904,49 puandan tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün, Kuzey Kore ve Çin'e verdiği mesajlar küresel piyasalarda risk iştahı azaltırken, ABD, Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir görüldü.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gerçekleştireceği ikili görüşmenin, Kuzey Kore ve Çin'e ilişkin gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, ABD'de bütçe dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.850 seviyesinin direnç, 89.700 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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