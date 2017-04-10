Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 88.765,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 268,45 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,30 ile iletişim oldu.

Cuma, 88.351,21 puana kadar gerileyen endeks, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 0,20 düşüşle 88.497,33 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen haftaki görüşmesinden küresel ekonomiyi olumsuz etkileyecek bir sonuç çıkamamasının piyasaları rahatlattığına ancak Suriye ve Kuzey Kore'ye ilişkin haber akışı ve açıklamaların piyasalarda jeopolitik riskleri artırdığına dikkati çekti.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen'ın konuşmalarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 ve 87.200 seviyelerinin destek, 89.500 ve 91.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin şubatta arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2, medyanı ise yüzde 1,8 oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 0,3 ila 4,4 aralığında yer aldı.

Öte yandan, şubat ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,0, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,8 artacağı tahmin ediliyor.