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Buradasınız : » » Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 yükselişle 88.848,52 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 270,22 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi yüzde 0,16 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,87 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla gün içinde 88.814,01 puana kadar yükseldi. Türk lirası varlıkların değerlenmesine paralel kazanımlarını koruyan endeks, günü yüzde 1,26 artışla 88.578,31 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın bugün ve yarın yapacağı sunum ve sorulara vereceği cevapların piyasaların önemli gündem maddesi olarak öne çıktığını belirterek, Yellen'ın vereceği mesajların, Fed Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) mart ayı toplantısı öncesinde faiz artışı beklentileri üzerinde belirleyici olabileceği ifade etti.

Bugün, yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi büyüme verileri ile Fed üyelerinin konuşmalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde 89.500-90.000 bandının güçlü direnç bölgesi, 87.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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