  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 87.598,98 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 122,25 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,20 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile sigorta oldu.

Dün, güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, artan kar satışlarının etkisiyle 86.877,27 puana kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi eden endeks, günü yüzde 0,14 değer kazancı ile 87.476,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde açıklanan ve sanayi üretimi verisinin etkilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirtiyor.

Açıklanan 4'üncü çeyrek şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkarabileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 86.500 seviyesinin destek, 88.600 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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