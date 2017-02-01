  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 yükselişle 86.390,04 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 94,31 puan yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,10 ile elektrik oldu.

Dün güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, en düşük 85.925,10 puanı görmesinin ardından yükselişe geçti ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 86.295,72 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye PMI ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ihracat rakamları, yurt dışında ise Avro Bölgesi imalat sanayi PMI başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de dün başlayan ve kararları bugün saat 22.00'de açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 86.300 puanın üzerinde kalınması durumunda 87.500 seviyesinin test edileceğini kaydetti. 

 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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