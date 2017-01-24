Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 148,09 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi ise yüzde 0,49 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, güne pozitif bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 83.400 puanın üzerine çıkmasının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü önceki kapanışının hemen altında 83.047,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.

PPK toplantısı kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve toplantı öncesinde piyasaların yatay bir seyir izleyebileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 83.400 ve 84.000 seviyelerinin direnç, 82.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.