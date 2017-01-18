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Buradasınız : » » Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 82.510,83 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 148,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, Türk lirasının dolar ve avro karşısındaki değer kazançlarından pozitif etkilenerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 82.500 puanın üzerini test etti ve günü yüzde 0,8 artışla 82.362,77 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise, ABD enflasyon verisi başta olmak üzere açıklanacak makro ekonomik veriler ile saat 23.00'te ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın konuşmasının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 81.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade eden analistler, 82.500 ve 83.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi. 

 

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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