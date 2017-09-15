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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (15 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 108.342,87 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yükselişle başladı (15 Eylül 2017)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 108.342,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 98,65 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile iletişim oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentiler doğrultusunda faiz değişikliğine gitmemesinin ardından 107.500-108.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 108.244,22 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve işsizlik, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Yoğun veri akışının yanında Kuzey Kore ile ilgili haber ve açıklamalarında piyasaların odak noktasında olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 108.300 puanın altında kalıcılık sağlaması durumunda 106.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 110.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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