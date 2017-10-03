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Borsa İstanbul güne yatay başladı

BIST 100 endeksi, güne 103.997,85 puandan başladı.

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Borsa İstanbul güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 103.997,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 67,18 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,05, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,35 ile iletişim oldu.
Dün, küresel pay piyasalarındaki pozitif seyirden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 103.930,67 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 102.500 ve 101.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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