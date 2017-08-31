Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 59,06 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Holding endeksi ise açılışta yüzde 0,26 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,39 ile iletişim, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalarda işlem yapılmazken, küresel piyasalarda ABD başkanı Donald Trump'ın vergileri düşürme yönünde yaptığı açıklamalar ve Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin risklerin azaldığını düşünen yatırımcılar nedeniyle genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Ayrıca kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, dün Türkiye'ye ilişkin 2017 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Analistler, dünya borsalarındaki yükselişler ve Moody's'in Türkiye'nin büyüme beklentisini artırmasının etkisiyle bugün düşük işlem hacmiyle de olsa pozitif bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi olan 110.531 seviyesinin direnç, 108.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirten analistler, küresel piyasalarda öğleden sonra ve yarın açıklanacak önemli makroekonomik veriler öncesinde risk iştahının sınırlanabileceğine dikkati çekti.

Bugün bayram arifesi olması sebebiyle Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemiyle gerçekleştirilecek seansın 12.30'da sonlanmasının ardından 12.30-12.40 arasındaki kapanış seansı ile gün tamamlanacak. Tek fiyat yöntemi ile işlem gören pay piyasalarında ise açılışın ardından fiyat belirleme 12.25'te, kapanış 12.40'ta gerçekleştirilecek.