Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 16,78 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 azalırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,45 ile metal ana sanayi oldu.

Dün BIST 100 endeksi, açıklanan enflasyon verisinin haziranda son 10 ayın en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından 101.000 puan sınırına kadar yükseldi. Bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri veren endeks, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 100.522,30 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de bugün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla resmi tatil olduğunu ve piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, Astana'da bugün başlayacak Suriye ile ilgili görüşmelerin ve Katar krizi ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyesinin destek, tarihi zirvesi konumundaki 100.991'in direnç konumunda olduğunu bildirdi.