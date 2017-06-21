Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 88,98 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başlayarak 99.852,93 puana kadar çıktı. Özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 azalışla 99.269,27 puandan tamamladı.

Analistler, dün uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 45,42 dolarla son 7 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin küresel risk iştahı azalttığını ve pay piyasalarında baskı oluşturduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, ABD'de ikinci el konut satışları verisi ile petrol fiyatları seyrinin takip edileceğini belirten analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 98.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.