Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 40,47 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,07 yükseldi, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahı ve değer kaybeden döviz kurlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 95.358,76 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, artan kar satışlarının etkisiyle günü önceki kapanışına göre yüzde 0,32 değer kaybıyla 94.355,91 puandan tamamladı.