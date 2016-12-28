Borsa İstanbul güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi 11,68 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,04 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile turizm, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün düşük işlem hacmiyle de olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 76.592,74 puanı gördü ve günü yüzde 0,43 azalışla 76.699,41 puandan tamamladı.

Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde de hafta sonuna kadar benzer bir görünümün etkili olabileceğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.