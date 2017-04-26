Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 artarak güne 94.673,16 puanla rekorla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 38,25 puanlık artışla tarihi zirve olan 94.673,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 0,62 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile metal eşya, makine oldu.

Küresel piyasalarda süren iyimserlik yurt içi pay piyasasında güçlü alımları beraberinde getirirken, dün BIST 100 endeksi 94.634,91 puana çıkarak hem gün içinde hem de tarihinde gördüğü en yüksek seviyeden günü tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararının piyasaların odak noktasında olacağını, yurt dışında ise ABD'de MBA mortgage başvuruları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformuna ilişkin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.000 ve 97.700 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 92.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) değişiklik beklemiyor. Ankete katılan ekonomistlerin 13'ü yüzde 11 olan geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranının sabit kalacağını, 8'i ise 25-75 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ediyor.

Mart ayındaki PPK toplantısında, yüzde 8 olan politika faizi, yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandı ve yüzde 9,25 olan faiz koridorunun üst bandı sabit tutulurken, GLP borç verme oranı ise yüzde 11'den yüzde 11,75'e yükseltilmişti.

Döviz

Kapalıçarşı'da 3,5820 liradan alınan dolar 3,5840 liradan satılıyor. 3,9220 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5970 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9240 lira olmuştu.